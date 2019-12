FORMELLO - Lazio, inizia la preparazione anti-Brescia: Cataldi affaticato

FORMELLO - L’euforia sugli spalti, la ripresa degli allenamenti in campo. La Lazio riattacca la spina "circondata" dai propri tifosi. Invasione al Fersini per la prima seduta post Supercoppa. Soltanto tre assenti: Vavro (oggi in Paideia per un nuovo controllo al ginocchio destro, rientro previsto per metà gennaio a causa della distrazione al legamento collaterale), Lukaku (tornerà a Roma i primi di gennaio, si è sottoposto a un intervento di artroscopia) e Berisha (influenza). L'apprensione maggiore nasce a fine sgambata, quando Cataldi lascia il terreno di gioco per un affaticamento muscolare. Nulla di grave, assicurano a Formello. Il classe 1994 è pronosticato titolare in regia a Brescia: sono squalificati Leiva e Luis Alberto, ammoniti da diffidati a Riyad con la Juve. Il terzetto centrale, salvo controindicazioni fisiche, sarà formato da Parolo, Cataldi e Milinkovic. Domani mattina (ore 10.30) l'ultimo allenamento del 2019. Capodanno di lavoro per preparare il lunch match del 5 gennaio. Il primo dell'anno il raduno nel centro sportivo è previsto per le 15.