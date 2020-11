Lazio, Acerbi dedica la vittoria: "Per la classifica e per tutti voi" - FT

La Lazio vince e continua con una vittoria il proprio percorso in Champions League. A una manciata di minuti dal triplice fischio dell'arbitro Oliver, Francesco Acerbi ha pubblicato una foto del match sul proprio profilo Instagram, sottolinenando l'importanza dei tre punti per la classifica e dedicando il successo ai tifosi: "Per tutti voi".

