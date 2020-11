Lazio - Zenit, Cucchi: "Grande prestazione corale. Correa e Immobile super"

Una Lazio convincente, ancora imbattuta in Champions League, schianta lo Zenit e vola a 8 punti nel girone F. Riccardo Cucchi ha commentato così il match dell'Olimpico sulsuo profilo Twitter: "Bella partita della Lazio. Prestazione corale nella quale spiccano, secondo me, le prove di Immobile e Correa. Ma tutti hanno dato il massimo, come sempre, contribuendo ad un successo importantissimo per la squadra. Complimenti ai biancocelesti".