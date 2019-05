Lazio, Acerbi: "Grazie tifosi, un onore giocare per voi"

Prima stagione alla Lazio, Francesco Acerbi è subito entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti. 'Leone', così lo chiamano i suoi compagni e i suoi nuovi tifosi, tant'è che lui se l'è anche tatuato sul corpo. Un leone in campo ma anche nella vita, Acerbi non ha risentito del salto dal Sassuolo alla Lazio, facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo e diventando subito uno dei leader dello spogliatoio. A fine gara il difensore biancoceleste ha ringraziato tutti i tifosi con un messaggio sui social: "L'ultima in campionato in casa nostra, grazie a tutti i tifosi, per me quest'anno è stato un onore giocare con voi", le sue parole sul suo profilo Instagram.