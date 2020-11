Lazio, Acerbi scherza in allenamento: "Ti vedo eh!" - FOTO

Crotone è già alle spalle e per la Lazio oggi è la vigilia di un altro match importante quello contro lo Zenit in programma domani alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un'altra notte di Champions che potrebbe portare i biancocelesti a mettere un altro mattone importante verso la qualificazione. La concetrazione al primo posto ma anche il divertimento e su questo Francescio Acerbi è sempre in prima linea. Basta uno scatto fatto in allenamento e un post su Insagram con scritto: "Ti vedo eh" per scatenare i commenti dei tantissimi tifosi biancocelesti che ormai lo considerano il leader indiscusso della difesa.

