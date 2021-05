Lazio, Acerbi verso il recupero: si valuta il suo impiego contro il Sassuolo

Francesco Acerbi potrebbe farcela a recuperare per l'ultima sfida di campionato della Lazio contro il Sassuolo. È questa la notizia emersa dall'ultimo post su Instagram del giocatore che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Nulla di grave. Carico e pronto" ha scritto, lasciando intendere che già domenica potrebbe tornare a disposizione. Si temeva un lungo stop visto il possibile stiramento del legamento collaterale del ginocchio, ma così, per fortuna, non è stato.

VALUTAZIONI - Bisognerà fare delle valutazioni. La Lazio a Reggio Emilia non si gioca nulla, mentre il difensore vuole essere al meglio per partecipare agli Europei che inizieranno tra circa tre settimane. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Simone Inzaghi deciderà in base a queste considerazioni se sarà o meno il caso di rischiarlo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore stesso, uno che non si tira mai indietro in questi casi come ha fatto nel derby giocando praticamente da infortunato. La speranza è che, nel caso, non si ripeta quando visto con la Roma.

