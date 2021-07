Lazio, Acquafresca: "Inconcepibile criticare Immobile, mi intriga Luis Alberto con Sarri"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Robert Acquafresca ha parlato della nuova Lazio targata Sarri. L'ex attaccante, tuttavia, si è espresso prima di tutto sulle critiche ricevute da Ciro Immobile: "Non si può criticare un attaccante con i numeri di Immobile, lo trovo inconcepibile. Lo guardo sempre con ammirazione. Per fortuna nel mondo non sono tutti allenatori (ride, ndr). Sarri? Porta uno stile diverso da quello di Inzaghi, con metodologie diverse, è un grande intenditore di calcio, ha tutto per fare bene. Quando poi davanti hai un giocatore come Ciro, devi pensare solo a come farlo finalizzare al meglio. Mi intriga molto vedere palleggiare Luis Alberto e Milinkovic nel centrocampo di Sarri".

"IO VICINO ALLA LAZIO" - "Sono stato vicino per due anni di fila ai biancocelesti in passato, poi non se ne è più fatto nulla. Alla Lazio però rimarrò sempre legato, visto che segnai proprio all'Olimpico il mio primo gol in Serie A. Futuro? Mi piacerebbe lavorare in dirigenza, vicino a squadra e proprietà. Mi sto preparando a questo".

