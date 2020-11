Lazio, Adani: “Oggi hanno giocato a pallanuoto. Immobile? Gol alla Vieri”

Piovono complimenti per la Lazio di Inzaghi che oggi ha vinto sotto il diluvio dell'Ezio Scida di Crotone. Lele Adani, durante una diretta Instagram con Bobo Vieri, ha commentato la gara con un occhio di riguardo per la bella rete di Immobile: "La Lazio oggi ha vinto e ha convinto in un campo difficile. Praticamente hanno giocato a pallanuoto. Immobile ha fatto un gol alla Vieri. Palla giusta, morbida di Parolo e lui taglia tra terzino e centrale. Ciro la va a toccare appena e la allunga sul palo lontano. Un colpo davvero difficile, un grande gol".