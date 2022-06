Lazio: addio a Fabio De Angelis, portiere campione d'Italia con la Primavera 1986/87

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Si è spento 2 giorni fa Fabio De Angelis, portiere classe 1968 che nella stagione 1986/87 aveva alzato al cielo la coppa del campionato Primavera con la maglia della Lazio. Dopo la sua parentesi in biancoceleste sceglie di difendere i pali dell'Almas per poi togliersi i guanti e avviare la propria carriera da preparatore dei portieri di Isola Liri e Unicusano Fondi per poi tornare alla Lazio Primavera. Ha lavorato in Serie D anche per importanti società come San Cesareo, Zagarolo, Albalonga e Trastevere, ultima sua esperienza prima della prematura scomparsa.

Andrea Santilli, ex centrocampista dell'Under 17 laziale nella stagione 2019/2020 oggi in forze al Trastevere ricorda Fabio con grande dolore: "È un grandissimo dispiacere. L'ho visto pochi giorni fa e nessuno si aspettava una cosa simile. Fabio è stata una persona importantissima per me durante quest'anno, sia dentro che fuori dal campo, perchè oltre ad essere un grande preparatore mi ha aiutato a integrarmi, mi ha dato tanti consigli e ha dimostrato molte volte di tenere a me. Porterò sempre con me tutte le cose che mi ha insegnato".