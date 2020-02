Lazio, Adekanye compie 21 anni: gli auguri della società

Ha avuto poco spazio, ma l'ha saputo sfruttare bene. Grinta, voglia, impegno. Bobby Adekanye è arrivato alla Lazio in punta di piedi e sta cercando di ritagliarsi un ruolo da gregario nell'attacco di Inzaghi. Alla sua prima stagione coi professionisti, e con soli 77' minuti totali accumulati in Serie A, l'olandese ha già segnato un gol e strappato goliardici consensi: "Ma che ce famo co' Giroud, noi c'avemo Bobby gol!" è il coro che ormai spopola all'Olimpico. Un coro da cantare più forte - e con rinnovato amore - nel giorno di San Valentino, perché oggi Adekanye compie 21 anni. Anche la società biancoceleste gli ha fatto gli auguri tramite le proprie pagine social ufficiali.