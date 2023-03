Lazio, ag. Diego Gonzalez: "A Lotito basterà pagare un milione. Obiettivo? Prima squadra"

Diego Gonzalez ha già convinto la Lazio e per questo Lotito è giò pronto a riscattarlo senza attendere l'estate. Alessandro Monfrecola, agente del calciatore, ha parlato a Radiosei della questione e di come il club biancoceleste sia una grande occasione per la crescita del ragazzo: “Quello della Lazio è stato un grande colpo di mercato, per la prospettiva di crescita, per la qualità assoluta del ragazzo e per il valore di mercato che va già oltre quanto investirà la Lazio. Al club biancoceleste basterà versare un milione nelle casse del Celaya per riscattarlo. Poi ci sono anche alcuni bonus che matureranno in futuro in relazione alle presenze in serie A ed ai gol.

Pensate che il club messicano ha rifiutato un’offerta di 4 milioni di sterline per lui da club sudamericani e di MLS. La scelta è stata quella di privilegiare lo sviluppo della carriera del ragazzo e permettergli di crescere in un campionato importante. Se ora è in Italia è grazie a questa decisione. Per Lotito è già un grande affare, se solo volesse già ora potrebbe rivenderlo per un cifra di 4-5 milioni. E’ già molto legato alla Primavera di Sanderra, ma il progetto è quello di portarlo in prima squadra. Ha tutte le qualità e la duttilità tattica per farlo. Credo che il suo ruolo ideale sia quello di mezzala, ma ha le caratteristiche per fare l’attaccante esterno ed anche il falso nueve. La Lazio ha in mano il suo futuro, sarà fondamentale con lui iniziare ad allenarsi quanto prima con la squadra di Sarri. Quello sarà il vero momento di crescita”.