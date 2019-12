Lazio, Agostinelli: “Non si può snobbare così l’Europa League. E sulle scelte di Inzaghi...”

La Lazio poteva fare di più, ieri con il Rennes è arrivata una sconfitta deludente. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Agostinelli: "La Lazio non ha mostrato la stessa voglia vista in campionato. Parliamoci chiaro: la Lazio non ha una bacheca tale da poter snobbare una competizione del genere, per questo dispiace non aver visto l'atteggiamento giusto. Inzaghi? Avrei fatto anche io turnover, ma nel momento in cui capisco che alcuni giocatori non sono all'altezza ne avrei fatto meno. Potevamo passare il turno anche con qualche cambio. In Europa le italiane trovano storicamente qualche difficoltà in più, anche perché i ritmi sono diversi. Ce ne siamo accorti ieri con il Rennes, con la Roma che ha rischiato di uscire”.

