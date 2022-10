Lazio, Agostinelli: “Sarri o Mourinho? Ecco chi scelgo. E su Milinkovic...”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andrea Agostinelli si è soffermato su alcuni temi riguardanti la Lazio. Primo fra tutti, Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è ormai una colonna di questa squadra e lo conferma di partita in partita, nonostante le voci di mercato che ogni sessione lo mettono tra i possibili partenti in quanto corteggiato da diversi top club europei. A tal proposito ha affermato: “Resterà? Il ragazzo sta dimostrando di volerci stare in questa città. Io ci credo che possa rimanere a vita alla Lazio. Uno come Berardi lo ha fatto col Sassuolo e ha avuto opportunità ma è sempre rimasto. È molto sereno e tranquillo, Lotito non ha mai venduto i pezzi importanti”

A proposito di Mourinho e Sarri, ha dichiarato che ad aver inciso maggiormente è stato: “Più Sarri onestamente. ha dato un'impronta decisa. La Lazio è pericolosissima quest'anno. Io nella classifica dei migliori tecnici ci metterei l'Atalanta, che ha perso giocatori importanti e cambiato la propria idea di gioco, facendo comunque risultati"

