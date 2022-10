Serie A, ecco la Top-11 di Goal Italia: presenti quattro giocatori della Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto contro lo Spezia con un roboante 4-0 e molti dei giocatori biancocelesti si sono contraddistinti in questo turno di Serie A, grazie alla loro ottima prestazione. Tra i sedici scesi in campo, infatti, ben quattro sono stati inseriti nella Top-11 dell'ottava giornata, selezionata dalla piattaforma Goal Italia. In particolare Ivan Provedel, grazie a un paio di ottimi interventi, Alessio Romagnoli, autore del suo primo gol con la Lazio, Manuel Lazzari, protagonista con i suoi strappi, e Sergej Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, dominano la formazione selezionata. Di seguito l'undici completo.

Modulo 4-3-3: Provedel; Lazzari, Smalling, Romagnoli, Ballo Toure; Anguissa, Sensi, Milinkovic-Savic; Laurientè, Vlahovic, Leao.