Inzaghi, Galeone: "Bravo alla Lazio? Non doveva fare scelte, ora invece..."

La partenza dell'Inter non è stata delle migliori e tra i principali responsabili è stato individuato anche Simone Inzaghi. Il tecnico neroazzurro è da settimane sotto processo, tanto che la partita di questa sera contro il Barcellona potrebbe risultare indicativa sul suo futuro. Il mister piacentino è stato criticato da Giovanni Galeone, storico allenatore di Udinese, Pescara e Napoli, che ai microfoni di Libero ha parlato anche del suo passato biancoceleste: "Se l'Inter in campionato è fuori dai giochi scudetto? Gioca malissimo e ho l’impressione che Inzaghi facesse bene alla Lazio perché non aveva da scegliere chi mettere in campo, viste le poche alternative. All'Inter ha preferito Correa a Dybala, alterna i difensori, cambia se uno è ammonito. Non ha e non dà certezze".