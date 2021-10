Lazio, Akpa Akpro in conferenza: "Abbiamo fatto una buona partita, non era semplice"

In conferenza stampa insieme all'allenatore è intervenuto anche Akpa Akpro. L'ivoriano è stato protagonista nell'ultimo quarto d'ora di gico, ecco le sue parole: "Abbiamo giocato una buona partita. Il Marsiglia non era una squadra semplice da affrontare si sa muovere bene in campo. Mi trovo bene in questa squadra, oggi era una partita difficile contro un'ottima squadra. Abbiamo fatto di tutto per vincere ma non ci siamo riusciti. L'OM ha iniziato meglio, ma nella ripresa siamo cresciuto molto, prendendo il controllo del campo e del gioco. Ripartiamo da questa prestazione per fare sempre meglio"

