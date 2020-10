Lazio, Akpa Akpro si prende la scena: anche AS lo celebra - FOTO

Non poteva iniziare meglio di così l'avventura di Akpa Akpro con la maglia della Lazio. Il francese, naturalizzato ivoriano, ieri ha fatto il suo esordio in Champions League ma non solo, ha segnato anche la rete del 3-1 che ha messo in cassaforte la vittoria dei biancocelesti che stavano vivendo un momento molto difficile del match dopo la rete di Haaland. Le pagine oggi sono tutte per lui che solo due anni fa era rimasto addirittura senza squadra e che quest'anno è arrivato tra lo scetticismo generale dalla Salernitana. Una storia che merita di essere raccontata e che ha varcato anche i confini nazionali. Anche il quotidiano spagnolo AS ha infatti dedicato un articolo al calciatore che ora più che mai si gode il momento.

Lazio, Di Marzio: "Con il Dortmund grande prestazione. Luis Alberto è un top"

Lazio, De Cosmi: "Ieri grande collettivo, giusto esaltare Immobile"http://TORNA ALLA HOME PAGE

TORNA ALLA HOME