Lazio, al via la campagna abbonamenti per l'Europa League: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'inizio (martedì, 17 settembre alle ore 16.00) della campagna abbonamenti per l'Europa League che comprenderà le 4 partite casalinghe che disputerà all'Olimpico la squadra di Baroni. Di seguito tutti i dettagli (scorri in fondo per i prezzi).

"La S.S. Lazio comunica l’apertura della campagna abbonamenti "One Faith, One Passion" dedicata alle 4 gare casalinghe di Europa League. La vendita partirà alle ore 16:00 di oggi, martedì 17 settembre, fino alle ore 23:59 di domenica 22 settembre.

(SCORRI IN FONDO PER I PREZZI)

Sarà possibile acquistarlo presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

MINI ABBONAMENTO EUROPA LEAGUE

La S.S. Lazio ha previsto per la prima fase di Europa League 2024/2025 un mini abbonamento che comprende le 4 gare casalinghe.

AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2008 ed è disponibile per tutti settori.

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale

sslazio.vivaticket.it

Registrati

Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

Alla conferma del pagamento

Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.

LE TESSERE FEDELTÀ

Pubblicato il 17/09