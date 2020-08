Lazio, Altafini: "Scudetto della Juventus? Molti demeriti delle avversarie"

José Altafini, ex attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare il campionato di Serie A appena concluso: “Lo Scudetto della Juventus? Vincere nove Scudetti è un traguardo incredibile, c’è molto merito ma anche demerito degli avversari perché nessuno ha contrastato i bianconeri. L’Inter e le altre quest’anno potevano farcela, ma hanno perso tanti punti per strada. Sicuramente questo è stato il campionato vinto in maniera più normale, perché negli altri aveva vinto surclassando gli avversari, quindi forse quest’anno la Juventus è mancata in qualcosa".

