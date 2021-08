Lazio, anche la Soccer 11 festeggia l'arrivo di Basic - VIDEO

Toma Basic è il nuovo acquisto della Lazio. Il calciatore croato nella serata di ieri è sbarcato a Roma e questa mattina sta svolgendo le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà ai biancocelesti. Il centrocampista è stato a lungo un obiettivo della società che alla fine dopo aver sbloccato il mercato ha chiuso l'operazione. Anche la Soccer 11, agenzia che cura gli interessi del calciatore, è entusiasta per la nuova sfida che attende Basic come dimostra il video postato all'arrivo del giocatore in areoporto: "Pronti per domani e per chiudere l'affare!".

Lazio, il nuovo acquisto Basic è arrivato a Roma - FOTO & VIDEO

