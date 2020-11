Lazio, anche Luiz Felipe stregato da "Suburra" - FOTO

E' piaciuta davvero a tutti la serie Suburra, ambientata a Roma, e mandata in onda da Netflix che vede come protagonisti Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Da due settimane la piattaforma ha messo in onda la terza e ultima stagione che come le precedenti ha riscosso moltissimo successo. Anche il difensore della Lazio Luiz Felipe ha deciso di guardarla e chissà che non ne rimarrà affascinato, intanto si gode il meritato relax prima di tornare ad allenarsi agli ordini di Inzaghi.

