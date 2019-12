Lazio, Andrè Anderson esulta: “Felice per l’esordio e per la vittoria!” - FT

Nei minuti finali di Lazio-Udinese, Simone Inzaghi, con il risultato praticamente in cassaforte, ha deciso di dar spazio per la prima volta ad Andrè Anderson. Il brasiliano ha collezionato, così, i primi minuti in maglia biancocelesti ed in Serie A. Il classe ’99, reduce da una stagione in prestito tra le fila della Salernitana, è approdato in estate nella Capitale e, nonostante le difficoltà, ha aspettato con pazienza questo momento. A qualche minuto dal termine della sfida, il giocatore ha esultato sui social: “Felice per l’esordio e più felice ancora per la vittoria”.

