Lazio, Damiano Er Faina: "Questa Juve non mi spaventa. Fognini? Simpatizza..."

In tribuna all'Olimpico con Fabio Fognini, a soffrire con la Lazio tra una storia Instagram e un gol di Immobile. Damiano Coccia, detto "Er Faina", è stato raggiunto dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, al termine della netta vittoria interna contro l'Udinese: "L'avevo detto a inizio partita: vinciamo 3-0. Se giochiamo così possiamo battere anche la Juventus, oggi ho visto i bianconeri davvero in difficoltà, ai punti avrebbe meritato di perdere col Sassuolo. Non è una squadra che mi entusiasma, ma è sempre la Juve, ma con un Ronaldo un po' dormiente. Spero si riprenda, considerando che ce l'ho anche al fantacalcio, ma giusto dopo la partita di sabato. Europa League? Mi dispiacerebbe non passare, è una competizione che a me piace. Vorrei che questa squadra ci tenesse di più alla competizione. Poi il prossimo anno in caso di Champions spero di vedere una squadra pronta, sorretta dal mercato. Fognini? A lui piace tanto la Lazio e stima molto i suoi tifosi, poi è anche dell'Inter ed essendo gemellati è facilitato...".