Lazio, Andrea Zenga: "Indietro rispetto alle altre, a Sarri servirà tempo"

Nonostante ci sia ancora un Europeo da finire, molte società si stanno apprestando a iniziare ufficialmente la stagione con visite mediche e ritiri pre campionato. In vista della prossima Serie A, Andrea Zenga, figlio di Walter, è intervenuto a TMW Radio per parlare delle favorite secondo lui: "Contando che con l'Europeo si comincerà più tardi, vedo un po' indietro rispetto alle altre solo la Lazio di Sarri, a cui servirà tempo per spiegare il suo gioco. La Roma con Mourinho penso sia competitiva per entrare tra le prime quattro. Da interista spero bene, anche se la Juventus con Allegri ha l'usato sicuro. L'Atalanta invece sarà tra le papabili contendenti allo Scudetto, secondo me".