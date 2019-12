Lazio, Anna Falchi: "Uniti nel bene e nel male. Sulla Juventus..." - VIDEO

Anna Falchi e la Lazio, un legame indissolubile. Dai tempi dello Scudetto del 2000 a oggi l'attrice e showgirl ha sempre rivendicato la sua fede biancoceleste, fino a diventare la madrina della Lazio Women e dell'associazione Lotito and Friends. Ieri sera a margine della cena organizzata per la sua investitura, Anna Falchi è stata intercettata dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "È stata una serata piena di passione e di amore per la nostra Lazio. Quello che ci contraddistingue è l'affetto che condividiamo, siamo amici senza essere amici, perché siamo della Lotito and Friends. Quindi è sempre molto piacevole incontrarsi tra persone che si capiscono".

Siamo a pochi giorni da Lazio - Juventus, che partita ti aspetti?

"Suspense, non parlo mai prima di una partita. Non dico niente, chi vivrà vedrà. Comunque, noi ci saremo, insieme a tanti altri tifosi che questa volta riempiranno lo stadio. Questa è una cosa importante, essere uniti nel bene e nel male per un obiettivo. Tifare per la nostra Lazio, sostenere i nostri giocatori, che stanno facendo grandi cose. Sempre forza Lazio".

Hai già in mente una sorpresa in caso di risultato positivo?

"No, io faccio sempre le cose improvvisate. Non ho pensieri a riguardo perché sono tutte cose spontanee, come ho sempre fatto. Dal mio cosiddetto strip dello Scudetto della Lazio in poi ho sempre fatto le cose così, come un animale, d'altronde sono così istintiva. Tra falchi e aquile ci intendiamo".

