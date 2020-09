Lazio, Armini suona la carica in vista della ripresa: "Manca poco!" - FT

Solo quattro giorni separano la Lazio dall'esordio in campionato. Una settimana dopo le altre vista la richiesta dell'Atalanta, contro cui avrebbe dovuto giocare la prima all'Olimpico, di posticipare l'inizio. Tra chi non vede l'ora di scendere in campo c'è anche Nicolò Armini, ormai in pianta stabile in prima squadra. Il suo messaggio social è inequivocabile: "Manca poco".

