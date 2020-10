Lazio - Atalanta, all'Olimpico l'omaggio per Vieri, doppio ex della sfida - FT

Tutto pronto per Lazio - Atalanta. Tra meno di un'ora, l'Olimpico sarà teatro della sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini, che si sarebbero dovute affrontare alla prima di campionato. Lo slittamento della gara a causa delle partite europee che hanno tenuto impegnate sia l'Atalanta che l'Inter fino a estate inoltrata hanno posticipato l'appuntamento, arrivato solo dopo l'esordio dei club in Serie A. A circa un'ora dal fischio d'inizio del match, a bordo campo sono state posizionate le due maglie indossate da Christian Vieri con le due compagini in gara. Si tratta di un omaggio nei confronti del numero 32, doppio ex della gara.

