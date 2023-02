TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due pareggi consecutivi, contro Fiorentina e Verona, da mettere alle spalle per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri deve ripartire e avrà la possibilità di farlo all'Olimpico dove sabato 10 febbraio arriverà l'Atalanta di Gasperini. Una sfida difficile ma che i biancocelesti vogliono interpretare al meglio per riprendere la corsa Champions e soprattutto per staccare la Dea a un solo punto di distanza in classifica.

Lazio - Atalanta, dove vedere il match in Tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta televisiva su Dazn tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Chi invece è abbonato a Sky potrà utilizzare il decoder Sky Q sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”.