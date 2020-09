Lazio - Atalanta, i convocati di Inzaghi: tornano Lukaku e Bastos

Domani pomeriggio la Lazio recupererà la prima giornata di Serie A contro l'Atalanta, posticipata a causa della chiusura posticipata della scorsa stagione da parte dei nerazzurri per gli impegni europei. Per la gara che andrà in scena all'Olimpico, la prima in casa per i biancocelesti, Simone Inzaghi ha deciso di convocare 24 giocatori. Nella lista pubblicata sui canali social della società, si possono leggere a sorpresa i nomi di Lukaku e Bastos, entrambi esclusi per la partita di Cagliari. L'angolano rimane in uscita, ma evidentemente il mister ha bisogno di lui per affrontare la squadra di Gasperini.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Armini, Bastos, Patric, Radu, Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Marusic, Milinkovic, Parolo, Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.