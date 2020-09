Lazio - Atalanta, in edicola lo speciale de "Il Cuoio" per il big match di stasera

Stasera grande sfida all’Olimpico tra Lazio-Atalanta. Questa volta per l'occasione "Il Cuoio" ha realizzato un inserto speciale per il Corriere dello Sport con la partecipazione di Roberto “Rambo” Rambaudi, che nell’intervista ha raccontato i suoi ricordi da grande doppio ex dell’incontro.

Nelle pagine che seguono:

-Bobo Vieri.

-L’ultimo dribbling: Claudio Vertova.

-Il precedente: Lazio-Atalanta 3-1 del 10 aprile 1994 (decisa dalla tripletta su punizione di Beppe Signori).