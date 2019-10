Lazio - Atalanta, l'allenamento del club di Gasperini: a parte Malinovskyi

Si avvicina Lazio - Atalanta e come a Formello, anche a Zingonia proseguono i lavori. Sul sito ufficiale del club orobico è stato pubblicato il report dell'alenamento diretto da Gasperini nel pomeriggio: "Prosegue la preparazione al prossimo impegno che vedrà i nerazzurri di scena sul campo della Lazio sabato 19 ottobre alle ore 15 per l’ottava giornata della Serie A TIM 2019-2020. La squadra si è allenata oggi pomeriggio sul campo del Centro Bortolotti di Zingonia. Sono rientrati i primi nazionali: Barrow, Castagne, de Roon, Djimsiti, Iličić e Pašalić si sono allenati con il resto del gruppo, Malinovskyi invece ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma un allenamento pomeridiano a porte chiuse".

