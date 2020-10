Lazio-Atalanta, Schwoch: "Sfida tra due squadre che lotteranno per la Champions"

Tutto pronto per il big match della prima giornata. Questa sera ore 20:45, allo Stadio Olimpico, si affrontano Lazio e Atalanta. Gara importante che può offrire vari spunti: Inzaghi contro Gasperini, Luis Alberto contro Gomez, Immobile contro Zapata e tanto altro. Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli e Vicenza, ha analizzato la partita in un'intervista per TMW Radio: "Saranno due squadre che non sono al massimo della forma. Sono due squadre che certamente saranno protagoniste fino alla fine per un posto in Champions. Vedo Juve e Inter ancora avanti, però per vedere il valore di queste squadre si dovrà aspettare almeno 3-4 partite".