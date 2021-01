Lazio Atletica, si torna a gareggiare: Francesca Romana Cattaneo trionfa nei 60 metri

Al Meeting Nazionale Indoor ad Ancona la Lazio Atletica è tornata in pista. L'atleta Francesca Romana Cattaneo ha gareggiato nei 60 metri imponendosi come 1ª classificata. Già nelle qualifiche era risultata la migliore con un tempo di 7.58 secondi per poi abbassarlo addirittura nella Finale (7.60). È il suo secondo miglior tempo di sempre, dopo che lo scorso anno ha stabilito anche la 23ª migliore prestazione italiana sui 100 metri con 12.27 secondi.