Lazio, attenta all'effetto Do Dragao: il Porto in casa è invalicabile

Tornano le notti europee per la Lazio. Giovedì sera i biancocelesti saranno in Portogallo per affrontare il Porto dell'ex Sergio Conceicao. Non sarà una sfida facile per i ragazzi di Sarri: i portoghesi arrivano dal terzo posto della fase a gironi di Champions League, in campionato sono primi e hanno un tifo molto caloroso. Uno dei punti di forza del Porto sono infatti i tifosi: al Do Dragao, stando ai dati riportati dal Corriere dello Sport, si sono disputate 17 gare in stagione e i padroni di casa hanno perso solo con Liverpool e Atletico Madrid; per il resto 14 vittorie e un pareggio. In campionato invece hanno sempre vinto, tranne il pareggio con lo Sporting Lisbona maturato nell'ultima giornata di campionato. La Lazio dovrà essere tenace e non farsi spaventare dal frastuono che ci sarà sugli spalti.