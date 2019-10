Lazio, auguri al capitano del primo scudetto: Pino Wilson compie 74 anni

Un giorno speciale per un numero speciale. Oggi Pino Wilson, capitano della squadra campione dello scudetto '74, compie 74 anni. Simbolo di quella Lazio, il libero approda a Roma nel '69 dall'Internapoli (in coppia con Chinaglia). Poi la scalata, dei gradi da porre sulla giacca biancoceleste e nell'olimpo del calcio italiano. Tutto sotto la sapiente guida di un Maestro, scrivendo una delle storie - se non “la” storia - più incredibile in 120 anni della prima squadra della Capitale.

