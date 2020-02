Lazio, Avv. Mignogna: "Scudetto '15? Dobbiamo portarlo a casa tutti insieme" - VD

A circa un'ora dall'inizio del match tra Lazio ed Inter, anche l'Avvocato Mignogna, da anni a capo del comitato promotore per l'assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio, è intervenuto ai nostrri microfoni: "Sono preso sul lato emotivo, non riesco a fare considerazioni di grande logica. Non esce oggi l'anti-Juve, ma sotto il profilo psicologico chi perderà potrebbe subire qualche ridimensionamento dal punto di vista dell'autostima. Credo che vada bene anche un pareggio, se poi dovesse accadere qualcosa di più importante, ne saremmo ovviamente felici. Scudetto 1915? Ci aggiorniamo tra qualche giorno, produrremo l'ennesimo documento. Novità? Abbiamo trovato e pubblichiamo gli ennesimi documenti che rafforzano ancor di più la fondatezza della nostra rivendicazione. Quel che accadrà in Figc, noi non lo sappiamo. Aspettavamo un cenno a dicembre, siamo a febbraio. All'interno della Figc, ci potrebbe essere qualche componente in disaccordo per motivi che vi lascio immaginare. Sta a noi, e a tutto il popolo laziale, spingere. Tutti insieme dobbiamo portare a casa questo Scudetto. Storicamente sarebbe importante che la Lazio avesse sul petto il primo titolo della Capitale, e forse per questo motivo è tanto osteggiato".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA