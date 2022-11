Lazio, Bacci: "Incredibile giocare contro Maradona. Il mio ricordo più bello..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio - Monza è alle porte. Domani sera le luci dello Stadio Olimpico di Roma illumineranno il penultimo match del campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Prima della sfida valida per la 14° giornata di Serie A si è espresso l'ex Lazio, Roberto Bacci che ha indossato la maglia biancoceleste dal 1990 al 1995. All'interno del match program, l'ex difensore si è soffermato su un episodio che in particolare che lo emozionò. Nel dettaglio, la Lazio era di scena nell'amichevole al Pizjuan di Siviglia per festeggiare il ritorno in campo di Diego Armando Maradona dopo la squalifica. Il risultato finale di quella partita recita 1-1 e a prendere parte alla sfida fu proprio lo stesso Baci, subentrato al mitico Gascoigne. Queste le parole di Roberto: "Fu un'emozione incredibile subentrare in quella partita. La ricordo benissimo, pareggiò Gascoigne. Giocai contro Maradona, il più forte calciatore al mondo, un passo avanti a tutti. Diego tornava in campo quella sera. Entrai proprio al posto di Gazza, un talento incredibile: allenarsi con lui era ogni giorno uno spettacolo".

Tanti momenti importanti in biancoceleste, il più bello?

"Ce ne sono tanti, dico più in generale giocare nella Lazio. Coronai infatti il sogno di debuttare in Serie A con una maglia così importante e con tanti campioni in rosa, ancora faccio fatica a crederci. Sono stati cinque anni bellissimi che ricordo sempre con grande affetto".

Torniamo al presente: la Lazio ha appena vinto il derby, dove può arrivare?

"Sono molto contento per la vittoria nel derby, arrivata tra l'altro senza Milinkovic e Immobile. I biancocelesti giocano un bel calcio, il collettivo plasmato da Sarri fa la differenza. Però la ciliegina sulla torta rimane sempre Ciro, un bomber incredibile capace di segnare con una regolarità impressionante".