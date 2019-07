Lazio, Ballotta: "Che mercato! Strakosha? Dura sostituirlo" - VIDEO

Intercettato ai nostri microfoni durante l'evento Operazione Nostalgia, Marco Ballotta ha commentato l'evento in corso, prima di passare al calciomercato. Ovviamente, con un occhio particolare per la Lazio: "A un'ora e mezza dalla partita c'è già tanta gente! E poi ci saranno tantissimi giocatori importanti, penso che sarà una serata veramente bella! Il mio ricordo pi nostalgico della Lazio? Sicuramente l'ultima partita, c'è poco da fare. Da lì, è nata la vera nostalgia: era l'ultima con i biancocelesti e l'ultima della mia carriera. Ma non ho rimpianti, non avrei potuto fare di più. Mercato della Lazio? Sono arrivi di cui c'era bisogno. La Lazio aveva necessità di cambiare proprio nelle zone finora coinvolte negli affari. Ma non penso che sia finita. Non so se un top player andrà via o meno, ma credo che ci sarà ancora del movimento. Comunque, finora il mercato mi sta piacendo".

MILINKOVIC E STRAKOSHA - "Milinkovic? Su certe cifre se ne può ragionare, perché se dovesse andar via con certi numeri, potresti poi reinvestire e comprare 2, 3 giocatori di livello che permetterebbero un salto di qualità. A parer mio, la rosa necessiterebbe di un aumento di livello tecnico. Non dico che tutti debbano essere dello stesso livello, ma i giocatori di buona levatura ci vogliono. Forse quest'anno un po' è mancato questo. Strakosha? Un'offerta di 30, 40 milioni va bene, ma poi bisogna sostituirlo. Non dico di spendere quei soldi, però ci si va vicino se si vuole prendere un portiere di un certo livello. Dipende anche dall'età, Con Strakosha sei coperto per altri dieci anni. Un altro va valutato, se è del nostro campionato, se è esperto. Non vedo ora tanti nomi disponibili. Sogno Buffon? Secondo me ha fatto la scelta giusta ad andare alla Juventus. Penso che fosse l'unica scelta plausibile, anche perché pensa al futuro. L'obiettivo è fare il dirigente".

CALCIOMERCATO LAZIO, VERTICE PER MILINKOVIC

NEWCASTLE, OFFERTA PER STRAKOSHA

TORNA ALL'HOMEPAGE

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge