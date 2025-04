Lazio, Baroni a Dazn: "Belahyane? Non va colpevolizzato. Sulle voci su di me..."

Nel post partita di Genoa - Lazio, vinta dai biancocelesti con le reti di Castellanos e Dia, è intervenuto l'allenatore dei capitolini Marco Baroni ai microfoni di Dazn:

"Castellanos? Sono tornati giocatori importanti, sono fondamentali, ma non posso mai parlare di chi non c'è, in questo modo indebolirei chi è con noi. Siamo contenti, Taty ha fatto grandissimo gol, sono contento per Dia, ma per tutta la squadra che ha fatto la partita che sapevamo in uno stadio difficile, loro giocano con grande ritmo. Complimenti ai ragazzi.

Noi la teniamo dentro la sconfitta con il Bodo, ma c'è consapevolezza di aver fatto un grande torneo e una grandissima partita. Deve essere un punto di partenza. Da oggi dobbiamo giocarci tutte le gare per riprenderci e rimanere in Europa, la squadra ha dimostrato di meritarlo facendo un percorso bellissimo. La testa deve essere gara dopo gara, lotteremo fino alla fine per riconquistarci il posto.

Mi dispiace, ma Belahyane non dobbiamo colpevolizzarlo. Era dispiaciuto, sapeva di aver fatto un errore, è giovane, sono opportunità di crescita. La squadra è rimasta solida nella prestazione, potevamo gestire, con la partità numerica si è aperta un'altta partita, ma ho visto il carattere della squadra, la voglia, la determinazione, è stato un altro passo.

Le voci su di me? sono contentrato sui ragazzi, dobbiamo pensare solo al lavoro. Siamo arrivati qui insieme, abbiamo fatto un percorso molto bello, la squadra ha sempre fatto una bella espressione di calcio, dobbiamo solo pensare al quotidiano, alla prossima gara contro un avversario difficile. Abbiamo una settimana corta, recupereremo e penseremo solo a quella gara".