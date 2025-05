Lazio, Baroni a Dazn: "Questa squadra è viva. Vecino è straordinario"

Nel post partita di Lazio - Juve, terminata 1-1 all'Olimpico, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn della gara appena giocata:

"Il primo tempo è stato contratto, abbiamo cercato di limitare la loro gamba. Abbiamo commesso un errore su una palla ma poi la squadra non si è disunita, ha creato bucando sugli esterni, abbiamo fatto 29 cross, peccato, con il gol prima avremmo potuto vincerla. Sono contento per la prestazione, ci dispiace, volevamo vincere, ma la squadra c'è, è viva, ce la giochiamo fino in fondo.

Noi stiamo facendo un percorso importante. Quando arrivi a giocare partite così significa che hai fatto un percosorso importante. Ci è mancata qualche vittoria in casa ma le prestazioni sono state importanti e questo è l'importante. Davanti al nostro pubblico, con questa energia, la squadra lo sente, ma le prestazioni sono sempre state importanti e dobbiamo arrivare in fondo.

Vecino per me è titolare, è straordinario per come si allena e per la personalità. Lui lavora da mediano come piace a me, so benissimo che in queste partite la squadra alza il ritmo con Pedro e Dia e arriva sull'esterno. Vecino è un giocatore che può trovare il gol.

Noi questa soluzione di Dele-Bashiru l'abbiamo fatta altre volte, poteva arrivare in porta in qualche situazione. Volevamo allungarli, perché loro si abbassano tanto e sanno ripartir con velocità e forza. C'era nel piano gara l'ingresso di alcuni giocatori, dispiace per l'errore commesso.

Pensavo che dovevamo limitare Locatelli e sapevo benissimo che Dele Bashiru poteva metterlo in difficoltà. Questo era il piano gara".