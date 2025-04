Lazio, Baroni a Sky: "Pensiamo a migliorare. Sui gol a inizio tempo..."

La Lazio pareggia per 2-2 contro il Parma in rimonta. Una partita non perfetta dei biancocelesti che faticano per 80' prima di trovare un Pedro in forma straordinaria. Per analizzare la partita, ai microfoni di Sky, è intervenuto il tecnico biancoceleste Marco Baroni.

"Onestamente che era molto che non prendevamo gol subito. Subire gol nel primo tempo ti mette in una certa condizione, il gol nel secondo tempo è soggetto di una situazione e di alcuni rimpalli. I cambi ci hanno dato ritmo, io voglio ripartire da lì. Stiamo dando continuità di risultati ci manca da morire la vittoria davanti ai tifosi. La seconda mezz'ora siamo noi, abbiamo giocato con ritmo. Sono contento per Pedro che è un campione. Suzuki fa 7' di possesso, sulle palle lunghe dovevamo far meglio. Io guardo la squadra e come possiamo migliorare. Siamo nel rush finale, non molliamo, recuperare un 2-0 significa che non ci arrendiamo mai. Noi lavoriamo per migliorare i difetti, siamo alla 48° partita. Sicuramente analizzeremo e lavoreremo, ma recuperare un risultato così è da squadra vera, da squadra con mentalità, gli errori li abbiamo fatti, ma non ci hanno ammazzati. Se avessimo segnato prima l'1-2 l'avremmo potuta vincere. Cosa dobbiamo ritrovare? La migliore condizione. Veniamo da tante partite tirate, abbiamo giocatori che è al primo anno che hanno un minutaggio del genere. Non voglio, però, alibi. Adesso lavoreremo e la prossima partita cercheremo di non fare gli stessi errori".