Lazio, Baroni alla Rai: "Consapevole dell'opportunità, darò tutto me stesso"

Un esordio da ricordare per mister Baroni che alla sua prima ufficiale sulla panchina biancoceleste ha guidato la Lazio nella vittoria contro il Venezia. Al termine della gara il mister ha analizzato il match ai microfoni de La Domenica Sportiva: "Iniziare dopo tre minuti con un errore non è stato facile ma dà valore alla prestazione della squadra che è sempre stata in partita. La squadra ha cercato la pressione, ha avuto un buon palleggio, ho visto anche cose buone. I ragazzi hanno dato tutto, devo ringraziare la squadra e il pubblico che ci ha riservato un’accoglienza straordinaria, è stata una bella serata. Scetticismo? Ho sempre detto che dobbiamo lavorare a testa bassa, questo è il mio profilo. Ho trovato un gruppo che sa mettersi in discussione e dobbiamo pensare solo a lavorare. Quando parlo di transfer emotivo, della lazialità intendo una squadra che si dedica e che riesce a incarnare undici giocatori con una sola anima. Io sono consapevole dell’opportunità, è una chance importante e la sto affrontando con gioia e concentrazione. Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi che vogliamo".