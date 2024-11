Lazio, Baroni: "Castrovilli ha bisogno di fiducia. Io non vedo l'ora di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine della partita tra Lazio e Cagliari, vinta dai suoi ragazzi per 2-1, Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prova della squadra. Tra i temi trattati dal tecnico c'è anche quello inerente la situazione di Gaetano Castrovilli, attualmente ai margini della rosa:

"Castrovilli ha bisogno di fiducia, l’aspetta da me non dal cielo, ha avuto un piccolo problemino, vediamo in settimana ma credetemi sta bene, non vedo l’ora di poterlo utilizzare. C’è stata questa esclusione dall’Europa, ma sta bene. Gli altri hanno bisogno di un percorso che stanno già facendo, vanno messi in campo. Tchaouna è un giocatore forte e si sta costruendo il ruolo non come Zaccagni che ce l’ha cucito addosso, come Loum anche Isaksen e Noslin”