Lazio, Baroni LSC: "Dovrebbero esserci arbitri di livello. Rigore? Si commenta da solo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni, nel post partita di Lazio Style Channel, ha analizzato la sfida, soffermandosi in particolare sull'episodio del rigore non concesso. Le parole del tecnico della Lazio: "Rigore? Si commenta da solo, ma si commenta da sola anche una partita condotta nella metà campo avversaria. Siamo usciti con sei ammoniti noi contro due. L’indirizzo abbiamo visto quale era, quello che mi è dispiaciuto è che quando l’arbitro è andato a rivederlo scuoteva la testa e non voleva cambiare idea. Questo dispiace perché siamo in una competizione europea dove dovrebbero esserci arbitri di un livello ancora superiore. Al di là di questo, peccato perché abbiamo fatto una bella partita anche se nel primo tempo siamo stati un po' troppo leziosi e lenti nella circolazione della palla. Nel secondo tempo la squadra ci ha provato, ma quando trovi una squadra che non prova nemmeno a giocare e si piazza davanti alla porta, se non sblocchi il risultato sono partite in cui devi fargli gol. Se lo fai giochi un'altra partita. Noi non l'abbiamo trovato e questo è un rammarico".

“Sono partite pericolosissime, dietro sono stati veramente molto bravi. Tutti. Hanno fermato tutte le loro ripartenze, erano bassi e noi avevamo tante ampiezze per cercare di aprirci. Sono partite dove i difensori sono stati molto bravi sulle preventive, abbiamo riaggredito subito sulla prima pressione. Ci è mancato solo il gol e la vittoria. Peccato. Credo che i nostri tifosi, meravigliosi anche oggi, hanno capito che la squadra ha fatto di tutto in campo e ha buttato tutte le energie che aveva per vincere la partita. Parma? Ora si recuperano energie, ne abbiamo bisogno, e poi sappiamo che sarà difficile, contro una squadra che ha gamba e qualità e quindi dobbiamo essere preparati. Ci sarà da correre”.

Pubblicato ieri alle 21:13