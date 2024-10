Lazio, Baroni meglio di Maestrelli ed Eriksson: il clamoroso dato sui gol realizzati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non nel complesso, forse non in futuro, ma per il momento le statistiche sui gol dicono questo: Marco Baroni è riuscito a far meglio di Tommaso Maestrelli e Sven Goran Eriksson per la continuità con cui la sua squadra ha trovato la via del gol. La celebre Lazio del '74 - come riporta Il Corriere della Sera - segnò 15 reti nelle prime 9 uscite stagionali, ben 6 in meno rispetto a quella attuale, e soprattutto restando a secco in tre occasioni (contro Brescia e Roma in Coppa Italia e contro l'Ipswich in Europa).

È chiaro, altri tempi, altro calcio, altre regole e altri ostacoli nel trovare la porta, ma in questa analisi ci atteniamo solo al dato statistico, senza esprimere sentenze, e quindi mettendo meramente da parte ogni variante. Facendo un salto agli anni 2000, si cambia l'ordine degli addendi e il risultato non cambia. La Lazio del secondo Scudetto, infatti, segnò 19 gol nelle prime 9 partite, mancando però l'appuntamento nella sfida contro il Bari, terminata per 0-0. La squadra di Baroni, invece, ha sempre segnato. Le reti complessive sono 21, riuscendo a regalarsi la gioia anche nella pessima partita giocata contro l'Udinese, quando nel recupero Isaksen segnò il gol del 2-1, valido solo - appunto - per le statistiche.

DELIO ROSSI BATTE BARONI - Eppure, nella storia dei biancocelesti c'è chi ha fatto meglio della Lazio 'baroniana' e neanche tanti anni fa. Tornando, infatti, al 2008/2009 la formazione allenata da Delio Rossi realizzò 22 gol in 9 partite, segnando sempre, e facilitandosi il compito con il 5-1 imposto al Benevento - in quel momento in Serie C - in Coppa Italia.