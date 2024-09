Lazio, Baroni reinventa la difesa: provata una coppia inedita

RASSEGNA STAMPA - Sorprese in vista delle prossime partite? Marco Baroni sta approfittando della sosta delle Nazionali per sperimentare nuovi assetti tattici, ma anche coppie che fino a qualche giorno fa sembravano, almeno per il momento, improbabili. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, a conferma di quanto spiegato nel pomeriggio di ieri, il tecnico fiorentino avrebbe schierato durante alcune esercitazioni il duo difensivo Gigot-Gila, approfittando del lavoro differenziato svolto da Patric e da Romagnoli, alle prese con un po' di scarico dopo aver lievemente accusato il peso del lavoro svolto in questi mesi. Il francese, arrivato alla Lazio a poche ora dalla chiusura del mercato dal Marsiglia, si rivela così un jolly utile fin da subito. La sua fisicità e la sua irruenza, potrebbero contrapporsi all'eleganza e la qualità tecnica di un centrale come Gila, finalmente in gruppo dopo una lunga assenza per un duplice infortunio. Insomma, se ancora non si può parlare di vere e proprie prove tattiche, Baroni prende al vaglio ogni genere di possibilità e alternativa. L'allenatore, anche in vista della partita contro il Verona, non vuole lasciare nulla al caso e, anzi, aver chiaro tutto fin da subito: dettaglio necessario per esser pronto a cambiare qualora fosse necessario.