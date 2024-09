Lazio, Baroni su Noslin: "Sta accusando un po' la pressione, gli serve il gol"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non certo una serata da ricordare quella di questa sera per Tijjani Noslin. La partita del numero 14 biancoceleste è duarata appena tre minuti trascorsi i quali è stato espulso con un rosso diretto per una gomitata rifilata all'avversario. Su di lui, al termine del match, mister Baroni si è così espresso in conferenza stampa: "Ho rivisto quello che è accaduto. Lui è talmente bravo come comportamento, ha alzato il braccio senza cattiveria. Questo ci fa capire che in Europa vengono considerati pericolosi questi interventi. Anche Romagnoli mi ha detto che non era fallo quando ha preso il giallo. Bisogna prestare attenzione. Noslin l'ho messo dentro per trovare il gol, perché gli serve. Lui e Tchaouna da protagonisti sono saliti di livello in una piazza importante con una pressione diversa e l'hanno un po' accusata. Hanno compagni diversi, di un livello diverso. Mi prendo io la responsabilità piano piano li portiamo avanti e al pari degli altri".