Lazio, Baroni su Nuno Tavares: "Il suo calo? Ha avuto un piccolo problema, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime tre uscite di Nuno Tavares, contro Inter, Lecce e Atalanta non sono state tra le più brillanti. Il terzino portoghese ha registrato un calo che, però, non preoccupa Marco Baroni in vista della partita di domenica contro la Roma. Nella conferenza stampa di presentazione alla partita, infatti, il tecnico della Lazio ha specificato di avere piena fiducia nel suo terzino:

"Nuno ha avuto un piccolo infortunio, è ripartito, è un giocatore che deve stare sereno e lavorare. Ha una grande capacità nelle soluzioni offensive, a volte riescono di più, a volte meno. Non può fare 5 assist a partita. Deve stare sereno, giocare come sa, la sua bellezza sta lì dentro, nella capacità di assumersi dei rischi. Con lui stiamo lavorando su questo, non limito mai i calciatori da questo punto di vista".