Lazio, Baroni su Pedro: "Campione senza tempo". E sul futuro...

In conferenza stampa dopo Lazio - Parma, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato non solo della partita, ma anche dell'apporto di Pedro in stagione e dei suoi due gol realizzati all'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni sullo spagnolo: "Pedro? È un campione senza tempo, bisogna pagare il biglietto per vederlo agli allenamenti. È un'opportunità per i nostri giovani pazzesca. Quando sono arrivato era assopito; adesso è sveglio, reattivo, ha voglia. Sapevo che ci avrebbe messo tanta carica, ha ritmo e vivacità. Non credo che ci sia un problema Pedro, anzi sta benissimo e darà un apporto fondamentale per le ultime partite. Le valutazioni su di lui le faremo alla fine, ma so per certo che è stimato da tutti, società compresa".

