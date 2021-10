Lazio, Barzagli: "Paga il cambio di sistema, ma certe sconfitte non ci stanno..."

La Lazio crolla a Verona, replica la disfatta di Bologna e solleva interrogativi. Non solo negli appassionati biancocelesti, ma anche nei commentatori e negli opinionisti. Nella squadra di Dazn c'è Andrea Barzagli che, parlando della squadra di Sarri, s'è detto piuttosto sconcertato dai suoi rumorosi passi falsi: "Sicuramente il passaggio da una difesa a cinque, a una difesa a quattro può portare problemi. Poi anche fare una difesa a quattro è soggettivo, Sarri vuole una difesa che stia alta, vuole la linea, vuole che si marchi la zona; mentre quando difendi con i tre, di fatto, lavori più sull'uomo. Però, a parte questo, c'è un problema a livello mentale: una squadra come la Lazio non può andare a Bologna e perdere in quel modo, andare a Verona e prendere quattro gol. C'è qualcosa che bisogna individuare e su cui intervenire".